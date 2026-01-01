В Санкт-Петербурге в руке 6-летнего ребенка взорвался фейерверк

Фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге, мальчику была проведена операция. Об этом сообщил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.
В учреждении уточнили, что инцидент произошел сразу после боя курантов. Ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в клинику СПбГПМУ и с диагнозом рваная рана левой кисти экстренно госпитализирован в микрохирургическое отделение.
В университете сообщили, что сосудистым хирургом была проведена обработка раны, выполнена открытая репозиция и установлен металлоостеосинтез. Врачи провели сложную операцию, исход которой, по их оценке, позволяет рассчитывать на благоприятный прогноз восстановления функции конечности.
Также в медицинском учреждении сообщили, что клиника педиатрического университета продолжает работать в усиленном режиме. Большинство пациентов поступают с бытовыми травмами.
