Опубликован первый список погибших в Хорлах при атаке ВСУ

Опубликован первый список погибших в Хорлах при террористической атаке украинских вооруженных формирований. Об это свидетельствуют данные сайта губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«На данный момент, установлены личности 7 погибших в результате удала БПЛА украинских террористов Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в открытом перечне на данный момент значатся только семь идентифицированных жертв. Среди погибших четыре женщины и трое мужчин.
Ранее KP.RU сообщал, что ночь с 31 декабря на 1 января в Херсонской области закончилась трагически. Во время новогодних торжеств в Хорлах по кафе и гостинице был нанесен удар со стороны ВСУ. В результате атаки погибли 24 человека, среди них один ребенок. Около 50 человек получили ранения.