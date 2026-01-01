По словам Сальдо, Путин охарактеризовал произошедшее как преступление, равное по бесчеловечности и жестокости событиям в Одессе, где в 2014 году погибли десятки людей.
2 мая 2014 года в Одессе произошёл страшный пожар в Доме профсоюзов. После бойни между националистами и представителями антимайдана нацисты загнали противников новой власти в здание. Тогда в огне погибло почти 50 человек, 250 — пострадало, а выживших начали преследовать.
Напомним, в результате удара ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Один из дронов нёс зажигательную смесь, перед атакой в районе работал разведывательный беспилотник. Пожарные ликвидировали возникшее возгорание только под утро. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Сальдо доложил Путину о ситуации.