Две россиянки выжили после падения с большой высоты в Москве

Ранее туристка упала со скалы в Австралии, ударилась головой и чудом осталась жива. 31-летняя женщина из Австрии поскользнулась на крутом уступе во время подъема у бухты Бушрейнджерс и упала с высоты шести метров в воду. Специалистам удалось спасти туристку.