Две россиянки выжили после падения с большой высоты в Москве

Две женщины упали с пятого и 12-го этажей в Москве и остались живы. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в «МК».

19-летняя россиянка выпала с 12 этажа в городе Московский Новой Москвы. Обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Другой случай произошел в Зеленограде. 29-летняя женщина упала с пятого этажа. По словам пострадавшей, ее вытолкнул в окно сожитель. Женщину госпитализировали, передает издание.

Ранее туристка упала со скалы в Австралии, ударилась головой и чудом осталась жива. 31-летняя женщина из Австрии поскользнулась на крутом уступе во время подъема у бухты Бушрейнджерс и упала с высоты шести метров в воду. Специалистам удалось спасти туристку.

В октябре 2025 года мужчина выбросил маленькую дочь из окна четвертого этажа в Уфе. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а отца задержали — полицейские застали его в невменяемом состоянии. Мужчина лечился у психиатра. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого происшествия.