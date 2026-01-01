Личности всех погибших при ударе ВСУ в Хорлах установят после экспертизы

Личности всех погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской области удастся установить только после проведения генетической экспертизы. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора региона Владимира Сальдо.
Отмечается, что на данный момент установлены личности семи погибших в результате удара украинских беспилотников.
В администрации региона уточнили, что работа по установлению личностей остальных погибших продолжается.
Ранее губернатор заявлял, что беспилотники ВСУ нанесли целенаправленный удар по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24. По словам Сальдо, на месте трагедии также обнаружено тело сгоревшего ребенка.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин в телефонном разговоре заслушал доклад губернатора Херсонской области о ситуации в регионе после атаки украинских беспилотников.
Также известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к ООН и призвала осудить нарушение международного гуманитарного права со стороны Украины после атаки БПЛА на Херсонскую область.