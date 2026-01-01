Личности всех погибших при ударе ВСУ в Хорлах установят после экспертизы

Ранее губернатор заявлял, что беспилотники ВСУ нанесли целенаправленный удар по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24. По словам Сальдо, на месте трагедии также обнаружено тело сгоревшего ребенка.