Чудо под Новый год: Две москвички выжили после падения с 5-го и 12-го этажей

По данным издания, 19-летняя девушка выпала с 12-го этажа в городе Московский в Новой Москве. Обстоятельства случившегося пока неизвестны. Пострадавшую доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Позже в Зеленограде с пятого этажа выпала 29-летняя женщина. Она рассказала, что её вытолкнул в окно сожитель. Пострадавшую также госпитализировали, ей оказывают медицинскую помощь.
Ранее россиянам рассказали, чем грозит запуск фейерверка во дворе многоэтажки во время новогодних каникул.
Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.