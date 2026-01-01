Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чудо под Новый год: Две москвички выжили после падения с 5-го и 12-го этажей

В Москве в последний вечер 2025 года две женщины остались живы после падений с большой высоты. Об этом сообщает сайт МК.ru. Предновогодние чудеса произошли с разницей в несколько часов и сейчас проверяются правоохранительными органами.

Источник: Life.ru

По данным издания, 19-летняя девушка выпала с 12-го этажа в городе Московский в Новой Москве. Обстоятельства случившегося пока неизвестны. Пострадавшую доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Позже в Зеленограде с пятого этажа выпала 29-летняя женщина. Она рассказала, что её вытолкнул в окно сожитель. Пострадавшую также госпитализировали, ей оказывают медицинскую помощь.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит запуск фейерверка во дворе многоэтажки во время новогодних каникул.

Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.