Опубликован первый список погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах

Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р. Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р. Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р. Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р. Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р. Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р. К. Дарья, 2008 г.р.
Власти уточняют, что работа по опознанию продолжается. Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы. По мере поступления данных информация будет публиковаться официально.
Всего при ударе ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах в новогоднюю ночь погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Один из дронов нёс зажигательную смесь. Пожар там ликвидировали только под утро. СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Сальдо доложил Путину о ситуации.
