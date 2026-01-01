Опубликован первый список погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах

Всего при ударе ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах в новогоднюю ночь погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Один из дронов нёс зажигательную смесь. Пожар там ликвидировали только под утро. СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Сальдо доложил Путину о ситуации.