Житель Дагестана лишился обеих кистей рук из-за пиротехники

С 31 декабря по 1 января зафиксировано не менее семи подобных инцидентов. В ведомстве уточнили, что наиболее серьезный случай произошел в Буйнакске. Мужчина 1985 года рождения получил травмы кистей, но его состояние стабилизировано и угрозы жизни нет.