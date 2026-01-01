Житель Дагестана лишился обеих кистей рук из-за пиротехники

В Дагестане мужчина лишился обеих кистей рук из-за взрыва при неосторожном обращении с пиротехникой. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
С 31 декабря по 1 января зафиксировано не менее семи подобных инцидентов. В ведомстве уточнили, что наиболее серьезный случай произошел в Буйнакске. Мужчина 1985 года рождения получил травмы кистей, но его состояние стабилизировано и угрозы жизни нет.
В Махачкале большинство пострадавших получили травмы от петард, среди них есть дети. В МЧС добавили, что в поселке Семендер сразу четверо детей были госпитализированы в республиканскую офтальмологическую больницу.
Ранее KP.RU писал, что в Краснодаре фейерверк попал на балкон многоэтажного дома. По словам очевидцев, изначально заряд был направлен верно, однако в полете изменил траекторию. Огненные брызги проникли в открытое окно, что привело к возгоранию на балконе.