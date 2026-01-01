Частный дом загорелся на Синельниковской улице в Москве

Пожар произошел в частном одноэтажном деревянном доме на столичной Синельниковской улице. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в МЧС Москвы.
— До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули здание, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
30 декабря семилетний мальчик также спас младшего брата из горящего дома в Башкортостане. Никто из детей не пострадал. Пожар ликвидировали.
Кроме того, пожар произошел на территории строящегося жилого комплекса на улице Генерала Дорохова на западе столицы. Что привело к пожару на стройке, неизвестно.