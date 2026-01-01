Россиянин потерял кисти обеих рук из-за взрыва петарды в новогоднюю ночь

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге фейерверк взорвался в руке у шестилетнего мальчика. Происшествие случилось сразу после наступления Нового года — около 00:30 во дворе дома на Московском шоссе. Медики диагностировали у ребёнка рваную рану левой кисти и доставили его в клинику.