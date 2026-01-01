Ричмонд
Россиянин потерял кисти обеих рук из-за взрыва петарды в новогоднюю ночь

В Дагестане мужчина лишился обеих кистей рук из-за взрыва петарды в новогоднюю ночь. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Наиболее серьезный инцидент произошел в Буйнакске, куда вечером был доставлен мужчина 1985 года рождения с полным травматическим отрывом обеих кистей рук в результате минно-взрывной травмы», — говорится в сообщении пресс-службы в MAX.

Ведомство уточнило, что состояние пострадавшего стабилизировали, угрозы для жизни нет. Всего за новогоднюю ночь в Дагестане зафиксировали не менее семи случаев травм из-за пиротехники.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге фейерверк взорвался в руке у шестилетнего мальчика. Происшествие случилось сразу после наступления Нового года — около 00:30 во дворе дома на Московском шоссе. Медики диагностировали у ребёнка рваную рану левой кисти и доставили его в клинику.

