Россиянин потерял кисти обеих рук из-за взрыва петарды в новогоднюю ночь

«Наиболее серьезный инцидент произошел в Буйнакске, куда вечером был доставлен мужчина 1985 года рождения с полным травматическим отрывом обеих кистей рук в результате минно-взрывной травмы», — говорится в сообщении пресс-службы в MAX.
Ведомство уточнило, что состояние пострадавшего стабилизировали, угрозы для жизни нет. Всего за новогоднюю ночь в Дагестане зафиксировали не менее семи случаев травм из-за пиротехники.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге фейерверк взорвался в руке у шестилетнего мальчика. Происшествие случилось сразу после наступления Нового года — около 00:30 во дворе дома на Московском шоссе. Медики диагностировали у ребёнка рваную рану левой кисти и доставили его в клинику.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.