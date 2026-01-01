На Урале задержали подозреваемого по делу о гибели подростков при пожаре

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после пожара в частном доме в поселке Медянкино. В результате возгорания погибли двое несовершеннолетних — 14-летний мальчик и 12-летняя девочка.
Еще несколько человек были госпитализированы для оказания медицинской помощи. По подозрению в причастности к произошедшему задержан 17-летний подросток.
Дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности двум лицам. Санкции данной статьи предполагают наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые первоочередные мероприятия.
Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей и направили тела погибших на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Также устанавливаются очаг и обстоятельства возникновения пожара, предварительно связываемые с печным отоплением.
По версии следствия, задержанный подросток мог использовать легковоспламеняющуюся жидкость при попытке растопить печь во время отдыха с компанией сверстников; с его участием продолжаются процессуальные действия.
