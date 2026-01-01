Аэропорт Саратова остановил полёты из-за сигнала «Ковёр»

В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер. Причины введения мер и сроки их отмены на данный момент не раскрываются. Пассажирам рекомендуют следить за информацией авиакомпаний и уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт.
Ранее в столице РФ закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский из-за атаки БПЛА. После отражения удара 29-го дрона воздушные гавани заработали в штатном режиме.
