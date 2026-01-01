Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Саратова остановил полёты из-за сигнала «Ковёр»

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом 1 января сообщила Росавиация.

В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер. Причины введения мер и сроки их отмены на данный момент не раскрываются. Пассажирам рекомендуют следить за информацией авиакомпаний и уточнять статус рейсов перед выездом в аэропорт.

Ранее в столице РФ закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский из-за атаки БПЛА. После отражения удара 29-го дрона воздушные гавани заработали в штатном режиме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше