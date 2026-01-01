Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад о массовой битве 40 мужчин со стрельбой в Подольске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подробный доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Источник: Life.ru

«Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования уголовного дела», — информирует СКР.

Поводом стало распространение информации о крупной драке со стрельбой, в которой, по предварительным данным, участвовали около 40 человек. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства конфликта.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.