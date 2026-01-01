Бастрыкин потребовал доклад о массовой битве 40 мужчин со стрельбой в Подольске

«Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования уголовного дела», — информирует СКР.
Поводом стало распространение информации о крупной драке со стрельбой, в которой, по предварительным данным, участвовали около 40 человек. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства конфликта.
