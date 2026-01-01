Ричмонд
Мужчина лишился кистей рук из-за петарды в Дагестане

Жителю Дагестана оторвало кисти рук в новогоднюю ночь из-за взрыва петарды. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС России по региону.

— Вечером был доставлен мужчина 1985 года рождения с полным травматическим отрывом обеих кистей рук в результате минно-взрывной травмы, — уточнили в сообщении пресс-службы.

Врачи стабилизировали состояние пострадавшего, на данный момент его жизни ничего не угрожает. Всего в новогоднюю ночь в регионе произошло не менее семи подобных инцидентов.

В Москве двое неизвестных также бросали петарды в припаркованные машины. Инцидент произошел на Ленинском проспекте после праздничных гуляний.

Ранее прокуратура Московской области рассказала о последствиях, к которым может привести обращение детей с пиротехникой.