Мужчина лишился кистей рук из-за петарды в Дагестане

Жителю Дагестана оторвало кисти рук в новогоднюю ночь из-за взрыва петарды. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС России по региону.
— Вечером был доставлен мужчина 1985 года рождения с полным травматическим отрывом обеих кистей рук в результате минно-взрывной травмы, — уточнили в сообщении пресс-службы.
Врачи стабилизировали состояние пострадавшего, на данный момент его жизни ничего не угрожает. Всего в новогоднюю ночь в регионе произошло не менее семи подобных инцидентов.
В Москве двое неизвестных также бросали петарды в припаркованные машины. Инцидент произошел на Ленинском проспекте после праздничных гуляний.
Ранее прокуратура Московской области рассказала о последствиях, к которым может привести обращение детей с пиротехникой.