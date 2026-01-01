Отражена массовая атака 14 БПЛА над Тульской областью

«Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили 14 украинских беспилотников. Пострадавших нет», — пишет глава региона.
По предварительной информации, разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Миляев напомнил жителям о мерах безопасности при угрозе атаки БПЛА: необходимо избегать открытых пространств, держаться подальше от окон и не снимать работу сил ПВО. В регионе сохраняется повышенная готовность.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.