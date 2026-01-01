В Москве загорелся частный одноэтажный дом

В Москве произошел пожар в частном одноэтажном доме, расположенном на Синельниковской улице. Информация о возгорании поступила от столичного управления МЧС России.
К тушению пожара были привлечены подразделения столичных пожарных, которые оперативно приступили к ликвидации огня. Загоревшееся здание представляло собой одноэтажный деревянный жилой дом.
По данным МЧС, все находившиеся внутри люди успели самостоятельно покинуть дом еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведения о пострадавших не сообщаются.
Ранее серовская городская прокуратура организовала проверку по факту гибели двух несовершеннолетних в результате пожара, произошедшего в частном доме на территории СНТ «Юбилейный» в посёлке Медянкино.