В Москве загорелся частный одноэтажный дом

Частный одноэтажный дом загорелся на Синельниковской улице в Москве.

Источник: АиФ

В Москве произошел пожар в частном одноэтажном доме, расположенном на Синельниковской улице. Информация о возгорании поступила от столичного управления МЧС России.

К тушению пожара были привлечены подразделения столичных пожарных, которые оперативно приступили к ликвидации огня. Загоревшееся здание представляло собой одноэтажный деревянный жилой дом.

По данным МЧС, все находившиеся внутри люди успели самостоятельно покинуть дом еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведения о пострадавших не сообщаются.

Ранее серовская городская прокуратура организовала проверку по факту гибели двух несовершеннолетних в результате пожара, произошедшего в частном доме на территории СНТ «Юбилейный» в посёлке Медянкино.