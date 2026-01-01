Масштабная атака ВСУ: За вечер над Россией уничтожили 201 вражеский дрон

Больше всего дронов сбили над Белгородской (51) и Брянской (36) областями. Над Московским регионом уничтожены 24 беспилотника, из них 21 летел в сторону Москвы. Также атаки отражались над Ростовской (16), Калужской (15), Тульской (14), Курской (12), Рязанской (10), Воронежской (6) областями, Крымом (6), Орловской (5) и Липецкой (4) областями, а также над акваторией Азовского моря (2).
Все цели были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о разрушениях и пострадавших не сообщалась.
