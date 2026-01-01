В Нижневартовске пешеход угодил под колеса авто. Видео

«Днем 1 января на улице Мира в районе ТЦ “Сибирь” сбили мужчину, точнее, он побежал на красный свет и врезался в машину. В результате столкновения мужчина не смог встать, его увезли на скорой», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».