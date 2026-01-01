Ричмонд
В Нижневартовске пешеход угодил под колеса авто. Видео

В Нижневартовске (ХМАО) днем 1 января на улице Мира мужчина решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Как сообщили очевидцы в соцсети, этот поступок закончился плачевно — пешехода сбил автомобиль.

«Днем 1 января на улице Мира в районе ТЦ “Сибирь” сбили мужчину, точнее, он побежал на красный свет и врезался в машину. В результате столкновения мужчина не смог встать, его увезли на скорой», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Как оказалось, пешеход был сильно пьян. Уточняется, что серьезных травм он не получил. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.