В Нижневартовске пешеход угодил под колеса авто. Видео

Мужчина решил перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В Нижневартовске (ХМАО) днем 1 января на улице Мира мужчина решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Как сообщили очевидцы в соцсети, этот поступок закончился плачевно — пешехода сбил автомобиль.
«Днем 1 января на улице Мира в районе ТЦ “Сибирь” сбили мужчину, точнее, он побежал на красный свет и врезался в машину. В результате столкновения мужчина не смог встать, его увезли на скорой», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Как оказалось, пешеход был сильно пьян. Уточняется, что серьезных травм он не получил. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.