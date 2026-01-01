Ричмонд
Собянин сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА, летевших к Москве

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом в четверг, 1 января, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил глава столицы в мессенджере MAX.

За семь часов над российскими регионами также уничтожили 201 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Тульская, Курская области и другие.

Кроме того, в новогоднюю ночь ВСУ тремя дронами ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли минимум 24 мирных жителя, в том числе один ребенок.

