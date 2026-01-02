Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны

Он сообщил, что провел переговоры с лидерами соседних стран, включая Францию и Италию, отметив, что власти конфедерации создали кризисные центры для координации с ними. Президент не исключил того, что среди жертв могут быть иностранные граждане, так как курорт является популярным международным направлением. Он также отметил, что рассчитывает на помощь стран в лечении жертв трагедии. Так, часть пациентов приняла Франция.