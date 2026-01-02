Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

Средствами противовоздушной обороны Минобороны были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности и оценки последствий.
Ранее мэр информировал, что в период с 19:00 до 22:00 силами ПВО были ликвидированы в общей сложности 21 беспилотник. Все они двигались в направлении Москвы.
Кроме того, Владимир Сальдо сообщил, что три БПЛА ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в новогоднюю ночь. Предварительно, в результате погибли 24 человека и более 50 пострадали.