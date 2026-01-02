Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву.

Источник: Аргументы и факты

Средствами противовоздушной обороны Минобороны были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности и оценки последствий.

Ранее мэр информировал, что в период с 19:00 до 22:00 силами ПВО были ликвидированы в общей сложности 21 беспилотник. Все они двигались в направлении Москвы.

Кроме того, Владимир Сальдо сообщил, что три БПЛА ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в новогоднюю ночь. Предварительно, в результате погибли 24 человека и более 50 пострадали.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше