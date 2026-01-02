Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Силы ПВО сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы ПВО сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил глава города в мессенджере MAX.

За семь часов над регионами России также уничтожили 201 беспилотник украинской армии. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Тульская, Курская области и другие.

Помимо этого, 31 декабря ВСУ тремя дронами атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах. Скончались минимум 24 жителя, в том числе один ребенок.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше