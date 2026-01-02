Собянин: Направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны

Силы ПВО сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил глава города в мессенджере MAX.
За семь часов над регионами России также уничтожили 201 беспилотник украинской армии. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Тульская, Курская области и другие.
Помимо этого, 31 декабря ВСУ тремя дронами атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах. Скончались минимум 24 жителя, в том числе один ребенок.