Воздушная атака на Москву продолжается — сбит 30-й по счёту БПЛА

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, ситуация находится под контролем.
«Отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву», — сообщил мэр.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше