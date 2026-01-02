Ричмонд
Воздушная атака на Москву продолжается — сбит 30-й по счёту БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили атаку ещё одного, 30-го по счёту, беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, ситуация находится под контролем.

«Отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву», — сообщил мэр.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

