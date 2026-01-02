Снегопад оставил без света 59 тысяч жителей Адыгеи

По данным энергетиков, к концу дня число абонентов без света планируют сократить до 34 тысяч. Для ускорения восстановительных работ с утра в республике увеличат количество аварийных бригад — дополнительно привлекут специалистов из других регионов.
Всего на ликвидации последствий стихии будут работать 111 бригад. Власти рассчитывают, что это позволит как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей.
«Большое спасибо ребятам, продолжающим работать в непростых условиях», — отметил Кумпилов.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате ночной аварии на Автовской ТЭЦ пять районов Санкт-Петербурга частично остались без центрального отопления. Источником масштабного перебоя стал пожар в техническом сооружении на территории станции.
