Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопад оставил без света 59 тысяч жителей Адыгеи

В Адыгее из-за сильного снегопада без электроснабжения остались как минимум 59 тысяч человек. Непогода нарушила работу сетей сразу в нескольких районах республики. Об этом 1 января сообщил глава региона Марат Кумпилов.

По данным энергетиков, к концу дня число абонентов без света планируют сократить до 34 тысяч. Для ускорения восстановительных работ с утра в республике увеличат количество аварийных бригад — дополнительно привлекут специалистов из других регионов.

Всего на ликвидации последствий стихии будут работать 111 бригад. Власти рассчитывают, что это позволит как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей.

«Большое спасибо ребятам, продолжающим работать в непростых условиях», — отметил Кумпилов.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате ночной аварии на Автовской ТЭЦ пять районов Санкт-Петербурга частично остались без центрального отопления. Источником масштабного перебоя стал пожар в техническом сооружении на территории станции.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.