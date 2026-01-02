Ричмонд
Тела бизнесмена Новака и его супруги, расчлененных в ОАЭ, доставили в Петербург

Тела криптобизнесмена Романа Новака, а также его жены Анны доставили из ОАЭ в Санкт-Петербург. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в правоохранительных органах.

— Тела Романа Новака и его жены Анны доставили самолетом в Петербург, — цитирует источник ТАСС.

О произошедшем стало известно 7 ноября. По данным СМИ, супруги перестали выходить на связь с семьей около месяца назад — после 4 октября сигналы их телефонов зафиксировали в городе Хатта и Омане.

После в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях правоохранители задержали восьмерых участников преступной группы, которые подозреваются в расправе.

1 декабря арабские полицейские сообщили, что смогли найти останки Романа Новака и его жены: они были залиты в бетон.

Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин заманили Романа Новака и его супругу на встречу в городе Хатта под предлогом переговоров с инвестором, после чего убили пару.