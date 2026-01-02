Семья с детьми исчезла в глухом лесу по пути из Челябинска в Башкирию в новогоднюю ночь

Утром семья вышла из машины и прошла около десяти километров пешком, пока не добралась до посёлка Лемеза. Там путешественников приютили, помогли согреться и связаться с близкими. Позже полицейские нашли их автомобиль и вытащили его из снежной ловушки. Счастливая семья тепло поблагодарила полицейских за неравнодушие и оказанную помощь и направилась домой — обратно в Челябинск.