Семья с детьми исчезла в глухом лесу по пути из Челябинска в Башкирию в новогоднюю ночь

Челябинская семья с двумя детьми пропала по пути в Башкирию в новогоднюю ночь. Муж с женой, 11-летним сыном и 14-летним племянником сбились с маршрута на автомобиле «Джили», съехали с трассы и застряли в лесу, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

Источник: Life.ru

Тревогу подняли родственники, которые долго не могли дозвониться до семьи. Поиски велись всю ночь: экипажи ДПС патрулировали дороги, а полицейские на снегоходах обследовали лесную местность в Катав-Ивановском районе.

«Автомобилем управлял с использованием GPS-навигатора, проложив кратчайший путь по объездным дорогам. Однако съехав с трассы в лесную местность, автомобиль через некоторое время наехал на припорошенную снегом речку, где и увяз. Попытки самостоятельно выбраться из западни успехом не увенчались, телефонная связь в этой местности отсутствовала», — рассказали в главке.

Видео © ГУ МВД России по Челябинской области.

Утром семья вышла из машины и прошла около десяти километров пешком, пока не добралась до посёлка Лемеза. Там путешественников приютили, помогли согреться и связаться с близкими. Позже полицейские нашли их автомобиль и вытащили его из снежной ловушки. Счастливая семья тепло поблагодарила полицейских за неравнодушие и оказанную помощь и направилась домой — обратно в Челябинск.

А в конце сентября 2025 года в районе скалы Буратинка бесследно пропала семья — Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь. Волонтёр говорит, что на первый план вышла странная версия — это не побег, убийство или хищники.

