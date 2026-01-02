Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пензенская область находится под воздушной атакой, губернатор обратился к землякам

В Пензенской области силами ПВО Минобороны России был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, обошлось без пострадавших.

Беспилотник упал за пределами населённого пункта. На месте работают службы экстренного реагирования, обстановка находится под контролем. Угрозы для жителей нет. Губернатор обратился к гражданам с просьбой не снимать место падения дрона и не распространять фотографии в соцсетях.

«Не паникуйте, не распространяйте слухи, доверяйте только проверенной информации», — подчеркнул он.

А Минобороны РФ ранее доложило, что над регионами страны был перехвачен и уничтожен 201 украинский БПЛА самолётного типа. Больше всего дронов сбили над Белгородской (51) и Брянской (36) областями.

Больше всего дронов сбили над Белгородской (51) и Брянской (36) областями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше