Пензенская область находится под воздушной атакой, губернатор обратился к землякам

Беспилотник упал за пределами населённого пункта. На месте работают службы экстренного реагирования, обстановка находится под контролем. Угрозы для жителей нет. Губернатор обратился к гражданам с просьбой не снимать место падения дрона и не распространять фотографии в соцсетях.
«Не паникуйте, не распространяйте слухи, доверяйте только проверенной информации», — подчеркнул он.
А Минобороны РФ ранее доложило, что над регионами страны был перехвачен и уничтожен 201 украинский БПЛА самолётного типа. Больше всего дронов сбили над Белгородской (51) и Брянской (36) областями.
