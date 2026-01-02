Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек

В Якутии при пожаре в доме погибли пять человек, из них трое детей.

Источник: © РИА Новости

ЯКУТСК, 2 янв — РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли на пожаре в частном доме в Сунтарском районе Якутии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

По данным ведомства, пожар произошел в двухэтажном частном жилом доме в селе Сунтар.

«К сожалению, при тушении пожара обнаружены пять погибших, в том числе трое детей», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

«На тушение привлекались 6 человек и 2 единицы техники республиканской пожарной охраны. На месте работают дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в ГУ МЧС.