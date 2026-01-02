Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более десяти мощных взрывов прогремело в небе над Новокуйбышевском

В небе над Новокуйбышевском в Самарской области раздались взрывы, в одном из районов начался пожар. По предварительным данным, силы ПВО отразили атаку и сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали, что проснулись от громких хлопков около 1:30 ночи. Всего они насчитали более десяти мощных взрывов. Очевидцы также видели яркие вспышки на небе и возгорание в одном из районов города.

Официальных данных о пострадавших или масштабе ущерба пока нет. Работа ПВО продолжается.

Ранее Росавиация временно закрыла шесть российских аэропортов. Ограничения ввели в московском Домодедово и Жуковском, а также в Самаре, Пензе, Ярославле и Оренбурге. Запрет на вылеты и посадки в этих аэропортах вступил в силу с полуночи 2 января.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.