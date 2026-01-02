Более десяти мощных взрывов прогремело в небе над Новокуйбышевском

Ранее Росавиация временно закрыла шесть российских аэропортов. Ограничения ввели в московском Домодедово и Жуковском, а также в Самаре, Пензе, Ярославле и Оренбурге. Запрет на вылеты и посадки в этих аэропортах вступил в силу с полуночи 2 января.