Более десяти мощных взрывов прогремело в небе над Новокуйбышевском

Местные жители рассказали, что проснулись от громких хлопков около 1:30 ночи. Всего они насчитали более десяти мощных взрывов. Очевидцы также видели яркие вспышки на небе и возгорание в одном из районов города.
Официальных данных о пострадавших или масштабе ущерба пока нет. Работа ПВО продолжается.
Ранее Росавиация временно закрыла шесть российских аэропортов. Ограничения ввели в московском Домодедово и Жуковском, а также в Самаре, Пензе, Ярославле и Оренбурге. Запрет на вылеты и посадки в этих аэропортах вступил в силу с полуночи 2 января.
