В России объявили в розыск «воскресшего» главаря РДК* Капустина**

Главарь «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин (внесен в перечень террористов и экстремистов) вновь объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Это следует из актуализированной базы разыскиваемых лиц на сайте МВД России. Ранее украинские СМИ и ряд российских источников сообщали о его смерти, однако эта новость так и не нашла подтверждения.