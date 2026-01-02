В России объявили в розыск «воскресшего» главаря РДК* Капустина**

О возобновлении розыскных мероприятий сообщается в базе розыска МВД.
Главарь «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин (внесен в перечень террористов и экстремистов) вновь объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Это следует из актуализированной базы разыскиваемых лиц на сайте МВД России. Ранее украинские СМИ и ряд российских источников сообщали о его смерти, однако эта новость так и не нашла подтверждения.
«Разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — сообщается в карточке разыскиваемого. Иных подробностей, включая конкретную норму уголовного кодекса, в открытой части базы не приводится. Анкета Капустина содержит его установочные данные, фотографию и пометку о действующем статусе розыска.
Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники сообщало, что осужденный в РФ на пожизненный срок главарь РДК якобы уничтожен в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Позже главное управление разведки министерства обороны Украины официально опровергло эти сообщения и заявило, что Капустин жив и продолжает свою деятельность.
Российский суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы. Летом 2022 года Капустин организовал попытку подрыва объекта топливно-энергетического комплекса в Волгоградской области, а в 2023 году — нападение на населенные пункты Брянской области. Кроме того он руководил подготовкой покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, которое удалось предотвратить.
* «Русский добровольческий корпус» — организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.
** Денис Капустин включен в перечень террористов и экстремистов.