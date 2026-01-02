Ричмонд
Причиной гибели 40 человек на горнолыжке в Швейцарии могли стать бенгальские огни

Причиной смертоносного пожара в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана могли стать бенгальские огни, вставленные в бутылки шампанского. К такому выводу пришла газета Blick, изучив фото- и видеозаписи с места трагедии.

На кадрах видно, как посетители празднуют с крупными бутылками шампанского, украшенными горящими бенгальскими огнями. В какой-то момент искры достигают потолка, после чего начинается возгорание акустических панелей. По данным издания, такие панели часто делают из легковоспламеняющегося пластика, который быстро загорается от искр.

Пожар в баре Le Constellation унес жизни 40 человек, ещё около 115 получили ранения, многие — тяжёлые. Заведение могло вместить до 300 посетителей. Установление личностей погибших продолжается, процесс может занять несколько дней. Изначально правоохранительные органы сообщали о взрыве неизвестного происхождения. Сейчас версия с бенгальскими огнями рассматривается как одна из ключевых. Использованный материал мог быть дешёвым и не соответствовать нормам пожарной безопасности.

