Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко

Суд арестовал замглавы Запорожской области Зинченко по обвинению в мошенничестве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Суд в Москве арестовал замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Избрать в отношении Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть 17 февраля 2026 года», — сказано в документах.

Зинченко, согласно материалам, задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК (крупное мошенничество) и арестовали. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие, мотивируя ходатайство об избрании меры пресечения, указало, в частности, что Зинченко, «занимая высокопоставленную должность заместителя губернатора… может использовать имеющиеся у него связи и личные знакомства… для воспрепятствования объективному и всестороннему расследованию уголовного дела».

Также следствие считает, что замгубернатора может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства и склонить их к отказу либо изменению показаний.

Зинченко и его адвокат возражали против избрания ему ареста, попросив назначить домашний арест, запрет определенных действий, либо залог.

Обвиняемый заявил, что не намерен скрываться от органа предварительного расследования и не намерен препятствовать следствию. Он также пояснил, что у него на иждивении имеются несовершеннолетние дети.