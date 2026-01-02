Ричмонд
На пепелище сгоревшего дома в Якутии нашли тела двух взрослых и трёх детей

В Сунтарском районе Якутии произошёл смертельный пожар в частном доме. Огонь вспыхнул в двухэтажном жилом здании в селе Сунтар. При тушении спасатели обнаружили тела пяти человек, среди которых трое детей.

Источник: Life.ru

Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. На месте работали силы республиканской пожарной охраны — шесть человек и две единицы техники. После ликвидации огня к работе приступили дознаватели и следственно-оперативная группа.

«К сожалению, при тушении пожара обнаружены пять погибших, в том числе трое детей», — сообщили в МЧС.

Причины и обстоятельства страшного пожара устанавливаются. По факту гибели людей проводится проверка, специалисты изучают очаг возгорания и условия, при которых произошло ЧП.

А в Дагестане мужчина лишился обеих кистей рук из-за взрыва петарды в новогоднюю ночь.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.