На пепелище сгоревшего дома в Якутии нашли тела двух взрослых и трёх детей

Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. На месте работали силы республиканской пожарной охраны — шесть человек и две единицы техники. После ликвидации огня к работе приступили дознаватели и следственно-оперативная группа.
«К сожалению, при тушении пожара обнаружены пять погибших, в том числе трое детей», — сообщили в МЧС.
Причины и обстоятельства страшного пожара устанавливаются. По факту гибели людей проводится проверка, специалисты изучают очаг возгорания и условия, при которых произошло ЧП.
А в Дагестане мужчина лишился обеих кистей рук из-за взрыва петарды в новогоднюю ночь.
