В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома

«Подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 мск до 01:00 мск уничтожили три украинских беспилотника. В Новомосковске в результате падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля. В Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов, а также кровли частного домовладения», — написал Миляев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на местах работают оперативные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше