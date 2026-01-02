Ричмонд
В Тульской области обломки БПЛА повредили жилые дома

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Три БПЛА сбиты над Тульской областью, повреждено остекление домов и кровли из-за падения обломков, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 мск до 01:00 мск уничтожили три украинских беспилотника. В Новомосковске в результате падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля. В Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов, а также кровли частного домовладения», — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на местах работают оперативные службы.

