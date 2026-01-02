Силы ПВО сбили БПЛА на территории Пензенской области

На территории Пензенской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.
По его данным, в результате инцидента пострадавших нет, а упавший беспилотник оказался за пределами населенного пункта. Угрозы для жителей не зафиксировано.
На месте падения работают службы экстренного реагирования, которые проводят необходимые мероприятия и обеспечивают безопасность территории.
Ранее Владимир Сальдо сообщил, что три БПЛА ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в новогоднюю ночь. Предварительно, в результате погибли 24 человека и более 50 пострадали.
