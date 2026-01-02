Замгубернатора Запорожской области арестовали по делу о мошенничестве

Свидетели дали показания по делу замглавы Запорожской области Зинченко.
Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в судебном акте. Согласно документу, в отношении чиновника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 февраля 2026 года. Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере.
«Избрать в отношении обвиняемого Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 17 февраля 2026 года», — отмечается в постановлении суда. Содержание которого приводит ТАСС.
Из судебного акта следует, что Зинченко инкриминируют совершение мошенничества в особо крупном размере, однако детали эпизодов, сумма предполагаемого ущерба и иные обстоятельства дела в открытой части постановления не раскрываются. Заместителя губернатора задержали 19 декабря 2025 года.
Ранее по той же статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был осужден фигурант «дорожной» ОПГ, замдиректора ООО ПКФ «Глобус» Арайик Закоян. По данным следствия, он при ремонте дорог в Челябинской области предоставлял подложные документы и незаконно получил более 16,4 млн рублей, а также проходил по эпизодам дачи взяток должностным лицам.