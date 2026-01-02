Замгубернатора Запорожской области арестовали по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в судебном акте. Согласно документу, в отношении чиновника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 февраля 2026 года. Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере.