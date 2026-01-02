Гибель 40 человек из-за бенгальских огней стала одной из самых страшных трагедий Швейцарии

«Это трагедия беспрецедентных, ужасающих масштабов. Пожар, произошедший прошлой ночью в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо знала наша страна», — сказал он на пресс-конференции.
Пармелен после ЧП провёл переговоры с лидерами Франции, Италии и других соседних государств. Швейцарские власти создали кризисные центры для координации действий. Президент допустил, что среди погибших могут быть иностранцы, ведь курорт пользуется популярностью у туристов со всего мира. Он добавил, что рассчитывает на международную помощь в лечении пострадавших — часть пациентов уже приняли во Франции.
Ранее Life.ru сообщал, что пожар в баре Le Constellation унёс жизни 40 человек, около 115 получили ранения, включая тяжёлые. Установление личностей погибших может занять несколько дней. Одной из основных версий называют использование бенгальских огней из дешёвого и небезопасного материала. В знак траура в Берне приспустили государственные флаги.
