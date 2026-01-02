Во Владивостоке залетевший с улицы фейерверк устроил пожар

По словам хозяина квартиры, инцидент произошёл из-за того, что кто-то рядом с домом запустил фейерверк из ракетницы. Снаряд попал в балкон, пробил внешнюю отделку и воспламенился. Мужчина оперативно вызвал пожарных, которые локализовали и ликвидировали возгорание, не дав огню перекинуться внутрь жилья.