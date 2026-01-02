Ричмонд
Во Владивостоке залетевший с улицы фейерверк устроил пожар

ЧП произошло в новогоднюю ночь на улице Русской.

Источник: Аргументы и факты

В новогоднюю ночь во Владивостоке на улице Русской фейерверк, запущенный с улицы, пробил обшивку балкона на девятом этаже и вызвал пожар. Огонь удалось быстро потушить прибывшим расчётам МЧС, однако балконная конструкция получила серьёзные повреждения.

По словам хозяина квартиры, инцидент произошёл из-за того, что кто-то рядом с домом запустил фейерверк из ракетницы. Снаряд попал в балкон, пробил внешнюю отделку и воспламенился. Мужчина оперативно вызвал пожарных, которые локализовали и ликвидировали возгорание, не дав огню перекинуться внутрь жилья.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видны последствия: обгоревшая и повреждённая ударом обшивка балкона. Владелец оценивает предстоящий ремонт как дорогостоящий, поскольку потребуется полная замена панелей.

«Пожарные приехали, помогли и потушили, но теперь у меня бюджет какой будет на ремонт. Надо все менять. Полностью всю панель», — прокомментировал ситуацию пострадавший.

Сотрудники МЧС и полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, включая личность лица, запустившего пиротехнику в непосредственной близости от жилого дома. Инцидент вновь актуализировал вопрос о безопасности использования фейерверков в городской черте.