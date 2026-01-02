Ричмонд
За год огонь унес 80 жизней жителей Хабаровского края

МЧС Хабаровского края предупредили об угрозе пожара в каждом доме.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю обратились к жителям с призывом не забывать о пожарной безопасности во время длинных новогодних каникул. По данным ведомства, в 2025 году в жилье региона произошло около 1 тыс. пожаров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Огонь возникает как в частных, так и многоквартирных домах. Лишиться имущества и крова над головой можно в считанные минуты», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Помимо жилых домов, в 2025 году было зарегистрировано 95 возгораний в дачных домах и 542 случая, когда огнем повреждались надворные постройки. На пожарах погибли почти 80 человек, еще около 160 пострадали.

Отдельный риск — детская шалость с огнем, которая в прошлом году привела примерно к 30 пожарам.

Основными причинами пожаров становятся аварийный режим работы электрооборудования и сетей, неисправность электрообогревателей, неосторожность при курении, а также нарушения правил эксплуатации печей и дымоходов в частных домах.