За год огонь унес 80 жизней жителей Хабаровского края

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю обратились к жителям с призывом не забывать о пожарной безопасности во время длинных новогодних каникул. По данным ведомства, в 2025 году в жилье региона произошло около 1 тыс. пожаров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Огонь возникает как в частных, так и многоквартирных домах. Лишиться имущества и крова над головой можно в считанные минуты», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.
Помимо жилых домов, в 2025 году было зарегистрировано 95 возгораний в дачных домах и 542 случая, когда огнем повреждались надворные постройки. На пожарах погибли почти 80 человек, еще около 160 пострадали.
Отдельный риск — детская шалость с огнем, которая в прошлом году привела примерно к 30 пожарам.
Основными причинами пожаров становятся аварийный режим работы электрооборудования и сетей, неисправность электрообогревателей, неосторожность при курении, а также нарушения правил эксплуатации печей и дымоходов в частных домах.