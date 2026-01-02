За год огонь унес 80 жизней жителей Хабаровского края

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю обратились к жителям с призывом не забывать о пожарной безопасности во время длинных новогодних каникул. По данным ведомства, в 2025 году в жилье региона произошло около 1 тыс. пожаров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".