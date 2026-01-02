Трагический пожар с жертвами произошел в приморском селе

Три человека погибли при пожаре в приморском селе Галенки (Октябрьский округ). Возгорание произошло в жилом доме утром 2 января. Идет доследственная проверка — прокуратура взяла ее проведение на свой контроль, сообщает ИА PrimaMedia.
«По предварительной информации, утром 2 января произошло возгорание в жилом доме на улице Арсеньева села Галенки Октябрьского муниципального округа», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В результате происшествия погибли 37-летний и 58-летний мужчины, а также 62-летняя женщина.
В МЧС уточняют, что возгорание произошло в частично нежилом многоквартирном одноэтажном доме.
«Тела погибших были обнаружены в ходе тушения. Пожар был ликвидирован на площади около 25 квадратных метров», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты доследственной проверки.
Большим количеством пожаров в Приморье отметилась новогодняя ночь. По данным ГУ МЧС по региону, 1 января с полуночи до 8 утра на территории края ликвидировано 33 пожара. Всего за первые сутки 2026 года пожарные ликвидировали 49 пожаров, два из них — в Шкотовском и Кавалеровском округах — с жертвами.