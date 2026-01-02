Трагический пожар с жертвами произошел в приморском селе

Большим количеством пожаров в Приморье отметилась новогодняя ночь. По данным ГУ МЧС по региону, 1 января с полуночи до 8 утра на территории края ликвидировано 33 пожара. Всего за первые сутки 2026 года пожарные ликвидировали 49 пожаров, два из них — в Шкотовском и Кавалеровском округах — с жертвами.