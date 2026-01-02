МВД переобъявило в розыск основателя РДК* Капустина**

Основателя «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина** переобъявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД.
— Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Данные: пол: мужской, национальность: русский, дата рождения: 6.3.1984, место рождения: город Москва. Переобъявлен, — цитирует карточку РИА Новости.
27 декабря в организации сообщили, что Капустин** погиб на Запорожском направлении. Причиной гибели якобы стала атака беспилотника.
После глава управления разведки Украины Кирилл Буданов** сообщил, что данные о гибели были намерено инсценированы. Мера была использована для выявления агентов российских спецслужб.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
** Внесены в России в перечень террористов и экстремистов.