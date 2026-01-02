Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Пять человек, включая троих детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Сунтар в Якутии. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в МЧС России по региону.
— Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Сунтарский район, село Сунтар, улица Хатынгнахская. В ходе тушения обнаружены пять погибших, — добавили в Telegram-канале ведомства.
Огонь распространился на площади в 24 квадратных метра. Для ликвидации возгорания были привлечены шесть человек и две единицы техники. Причина произошедшего уточняется.
1 января два подростка также погибли в результате возгорания в частном доме в Серове Свердловской области.
Кроме того, в этот же день пожар произошел в частном одноэтажном деревянном доме на столичной Синельниковской улице. Люди, находящиеся внутри, эвакуировались самостоятельно.