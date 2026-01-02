Tasnim: в иранском городе протестующие сожгли Коран и пытались штурмовать мечеть

В Иране группа из 20 человек пыталась взять штурмом мечеть, указано в материале.
В западноиранском городе Хамадан участники протестной акции сожгли экземпляр Корана и попытались взять штурмом одну из местных мечетей. Об этом сообщили местные СМИ.
В западной части Ирана, в районе Садаф города Хамадан, участники протестных акций сожгли экземпляр Корана, а также другую религиозную литературу. Другая группа, состоящая примерно из 20 человек, принимавших участие в беспорядках, намеревалась совершить нападение на мечеть, однако эти планы были пресечены. Об этом сообщило издание Tasnim.
В Иране в конце декабря 2025 года вспыхнула волна протестов, вызванная обесцениванием национальной валюты — иранского риала. Основным поводом для недовольства стали резкие колебания обменного курса и их влияние на уровень оптовых и розничных цен.
На фоне обострения ситуации председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации президента по вопросам общественных связей Мохаммад Мехди Табатабаи. Информацию приводила «Общественная служба новостей».