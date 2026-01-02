Tasnim: в иранском городе протестующие сожгли Коран и пытались штурмовать мечеть

В западной части Ирана, в районе Садаф города Хамадан, участники протестных акций сожгли экземпляр Корана, а также другую религиозную литературу. Другая группа, состоящая примерно из 20 человек, принимавших участие в беспорядках, намеревалась совершить нападение на мечеть, однако эти планы были пресечены. Об этом сообщило издание Tasnim.