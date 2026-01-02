В иранском Хамадане протестующие сожгли Коран и покусились на мечеть

По данным агентства, одна группа протестующих устроила публичное сожжение религиозных текстов, включая Коран. Другая группа численностью около 20 человек предприняла попытку нападения на мечеть, однако вмешательство сил правопорядка не позволило им довести атаку до конца.
Волнения в стране продолжаются уже несколько дней. Поводом стало резкое падение курса иранского риала, из-за чего 29 декабря в центре Тегерана начались протесты торговцев. Позднее к ним присоединились студенты, а в ряде регионов были зафиксированы нападения на административные здания. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил МВД начать диалог с протестующими и анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны на фоне нарастающего социального напряжения.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.