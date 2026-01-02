В иранском Хамадане протестующие сожгли Коран и покусились на мечеть

Волнения в стране продолжаются уже несколько дней. Поводом стало резкое падение курса иранского риала, из-за чего 29 декабря в центре Тегерана начались протесты торговцев. Позднее к ним присоединились студенты, а в ряде регионов были зафиксированы нападения на административные здания. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил МВД начать диалог с протестующими и анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны на фоне нарастающего социального напряжения.