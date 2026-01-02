Ричмонд
В ЯНАО легковушка снесла оленью упряжку. Фото

В Лабытнанги (ЯНАО) поздно вечером 1 декабря на улице студенческой ближе к полуночи произошло ДТП. Здесь столкнулись иномарка и погонщик на гужевой повозке с уленями. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, пострадала пассажирка повозки.

Повозка выезжала с прилегающей территории.

Травмы получил погонщик.

«01.01.2026 года около 23:10 в районе дома 1Б на улице Студенческая в Лабытнанги погонщик, управляя гужевой повозкой (нарты в оленьей упряжке) при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем BMW, движущегося в прямом направлении. В результате ДТП погонщик гужевой повозки госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточнятся, что повозка выезжала с прилегающий территории. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.