За первые сутки 2026 года в Приморье произошло почти 50 пожаров

«Всего за сутки пожарными было ликвидировано 49 пожаров, 22 из которых произошли в зданиях и сооружениях. На тушение пожаров всего привлекалось 383 человека (из числа огнеборцев МЧС России и краевой противопожарной службы) и 87 единиц техники», — говорится в оперативной сводке на утро 2 января.