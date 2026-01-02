За первые сутки 2026 года в Приморье произошло почти 50 пожаров

Порядка 50 пожаров потушили в Приморье за первые сутки 2026 года. Большая их часть произошла в новогоднюю ночь, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону.
«Всего за сутки пожарными было ликвидировано 49 пожаров, 22 из которых произошли в зданиях и сооружениях. На тушение пожаров всего привлекалось 383 человека (из числа огнеборцев МЧС России и краевой противопожарной службы) и 87 единиц техники», — говорится в оперативной сводке на утро 2 января.
В период с полуночи до 8.00 1 января, по данным ГУ МЧС, ликвидировано 33 пожара.
В селе Богополь (Кавалеровский округ) во время пожара в новогоднюю ночь погиб 72-летний мужчина. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
Утром 2 января в селе Галенки (Октябрьский округ) при пожаре в одноэтажном доме погибли двое мужчин и женщина. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств пожара.