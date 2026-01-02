Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпредство РФ в ООН выразило соболезнования жертвам пожара в Кран-Монтане

Российские дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре в Кран-Монтане.

Источник: Аргументы и факты

Дипломаты постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве выразили соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара на курорте Кран-Монтана. Сообщение о трагедии было воспринято с глубоким сожалением.

В диппредставительстве отметили, что происшествие произошло в кантоне Вале и стало тяжелым ударом для всех, кого оно затронуло. Российская сторона выразила поддержку семьям погибших в этот трудный момент.

Также дипломаты пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате пожара, подчеркнув солидарность с родственниками и близкими жертв трагедии.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше