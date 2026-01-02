Постпредство РФ в ООН выразило соболезнования жертвам пожара в Кран-Монтане

Дипломаты постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве выразили соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара на курорте Кран-Монтана. Сообщение о трагедии было воспринято с глубоким сожалением.
В диппредставительстве отметили, что происшествие произошло в кантоне Вале и стало тяжелым ударом для всех, кого оно затронуло. Российская сторона выразила поддержку семьям погибших в этот трудный момент.
Также дипломаты пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате пожара, подчеркнув солидарность с родственниками и близкими жертв трагедии.
