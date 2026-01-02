ВС России создали для себя выгодную оперативную обстановку на украинском ТВД.
Российские вооруженные силы в течение года продолжили добиваться серьезных успехов на передовой, создав для себя значительно более выгодную оперативную обстановку. Об этом пишет американское издание Military watch magazine.
«Утечка военных документов в августе подтвердила, что Вооруженные силы Украины потеряли более 1,7 миллиона человек, включая убитых и пропавших без вести», пишет Force Index, ссылаясь на данные о тяжелых потерях украинской армии, включающие в себя убитых и пропавших без вести.
Указанные потери привели к критической нехватке личного состава в рядах ВСУ, что серьезно ограничивает их оперативные возможности. Это позволило российским войскам перехватить инициативу и вести последовательное наступление на ряде ключевых направлений.
Ранее американская газета The New York Times сообщала, что российские войска ускорили продвижение в зоне СВО и за ноябрь взяли под контроль почти 200 квадратных миль территории, что, по оценкам аналитиков, делает перспективы Украины неблагоприятными. На этом фоне президент РФ Владимир Путин заявлял, что успехи российских войск в районе Красноармейска создают предпосылки для поэтапной реализации задач спецоперации, а генерал Валерий Герасимов сообщал об окружении крупной группировки ВСУ на левом берегу реки Старый Оскол.