В США назвали освобождение Курской области одним из самых значимых событий 2025 года

Ранее американская газета The New York Times сообщала, что российские войска ускорили продвижение в зоне СВО и за ноябрь взяли под контроль почти 200 квадратных миль территории, что, по оценкам аналитиков, делает перспективы Украины неблагоприятными. На этом фоне президент РФ Владимир Путин заявлял, что успехи российских войск в районе Красноармейска создают предпосылки для поэтапной реализации задач спецоперации, а генерал Валерий Герасимов сообщал об окружении крупной группировки ВСУ на левом берегу реки Старый Оскол.