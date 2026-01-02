В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»

Кроме того, мошенники могут выступать от лица Почты России, в таком случае они говорят: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек-номер». Распознать мошенников, представляющихся образовательными организациями, поможет фраза: «Вы не прошли аттестацию, и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте». «Мы из службы безопасности банка, правоохранительных органов, прокуратуры», — фразы, которые также часто используют аферисты в схемах обмана.