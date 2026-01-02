В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»

«Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале Госуслуг, — сказали в пресс-центре. В МВД привели примеры стандартных и наиболее часто используемых мошенниками для получения кода авторизации фраз от лица маркетплейсов и служб доставки: “Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру”.
Выступая якобы от лица коммунальных служб, мошенники часто говорят следующие фразы: «Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы “привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код”, от медицинских организаций — “Вы записаны на прием, но нужно подтвердить, что вы — это вы. Код пришлем по СМС”.
Кроме того, мошенники могут выступать от лица Почты России, в таком случае они говорят: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек-номер». Распознать мошенников, представляющихся образовательными организациями, поможет фраза: «Вы не прошли аттестацию, и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте». «Мы из службы безопасности банка, правоохранительных органов, прокуратуры», — фразы, которые также часто используют аферисты в схемах обмана.
«Если вы слышите любую из этих фраз — прекращайте общение. Запомните! Ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС! Никому и никогда их не сообщайте. Также зачастую злоумышленники разговаривают с характерным южным акцентом», — добавили в МВД.