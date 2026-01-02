Раскрыто, за что арестовали замгубернатора Запорожской области Зинченко

В Москве под стражу отправлен один из заместителей губернатора Запорожской области. Суд санкционировал арест чиновника по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Речь идет об Александре Зинченко. Решение об избрании меры пресечения вынес Басманный суд столицы. Согласно материалам судебной картотеки, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Следственные органы задержали чиновника 19 декабря. Уже на следующий день он был помещен в следственный изолятор сроком на два месяца — до 17 февраля. Основанием для ареста следствие назвало риски давления на свидетелей и других участников уголовного процесса.
Какие именно эпизоды легли в основу дела, официально не раскрывается. Подробности расследования в открытых источниках отсутствуют.
В ходе заседания Зинченко настаивал, что не намерен уклоняться от следственных действий, и просил смягчить меру пресечения. Защита заявила об отсутствии доказательств его причастности к инкриминируемому преступлению, однако суд с доводами не согласился.
На фоне ареста чиновника исчезла информация о нем с официального сайта правительства Запорожской области — при попытке открыть страницу выдается ошибка. Согласно данным портала, у главы региона Евгения Балицкого числится восемь заместителей, одним из которых до недавнего времени был Зинченко.
